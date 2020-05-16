» عالمياً.. وفيات كورونا تتجاوز 310 آلاف

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تجاوز عدد الوفيات حول العالم بفيروس كورونا، السبت، 310 آلاف حالة.
وبحسب موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، تجاوز عدد الإصابات إلى 4 ملايين و677 ألفا.
وسُجل في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من الوفيات، حيث بلغت 88 ألفا و678.
وظهر الفيروس أول مرة بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، لينتشر في أكثر من 200 دولة.
وتعافى من الفيروس حول العالم، مليون و780 ألفا و118 شخصاً، ويتعالج في الوقت الحالي مليونين و589 ألفا و888 مصابا. -

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