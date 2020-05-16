» عالمياً.. وفيات كورونا تتجاوز 310 آلاف

16 مايو 2020 - 11:56 م

تجاوز عدد الوفيات حول العالم بفيروس كورونا، السبت، 310 آلاف حالة.



وبحسب موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، تجاوز عدد الإصابات إلى 4 ملايين و677 ألفا.

وسُجل في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من الوفيات، حيث بلغت 88 ألفا و678.

وظهر الفيروس أول مرة بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، لينتشر في أكثر من 200 دولة.