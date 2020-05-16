الجزائر ترفض مقترحا بفرض حظر تجوال شامل

16 مايو 2020 - 11:58 م

تمسك اجتماع للمجلس الأعلى للأمن بالجزائر، السبت، بالإبقاء على إجراءات حظر التجوال الجزئي في البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، دون رفعها إلى مستوى "شامل" خلال عيد الفطر، كما اقترحت لجنة متابعة الوباء.



وأوضح بيان للرئاسة، أن الاجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، بحضور رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وأعضاء في الحكومة، إلى جانب قائد أركان الجيش اللواء السعيد شنقريحة، وقادة فروع أمينة في الجيش والشرطة.



ووفق البيان "ذكّر تبون بالإجراءات التي سبق اتخاذها على المستوى الوطني (الحظر الجزئي)".



وأكد تبون أن تلك الإجراءات "أثبتت نجاعتها"، مضيفا: "من الأهمية بمكان الإبقاء عليها نهاية هذا الشهر الفضيل وعيد الفطر".

والجمعة، أعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، الذي يترأس لجنة لمتابعة الوباء، أنه تم رفع طلب للسلطات العليا من أجل إقرار حظر شامل عام بمناسبة نهاية رمضان وعيد الفطر، بسبب خطر الزيارات العائلية في انتشار الفيروس.



وعقب الاجتماع الرئاسي، قالت وسائل إعلام محلية منها صحيفة الشروق، إن تمسك تبون بالتدابيرالسابقة ذاتها، بشأن مواجهة الوباء، يعني رفض مقترح وزارة الصحة بإقرار حجر شامل خلال عيد الفطر.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة تمديد حظر التجوال الليلي بكافة محافظات البلاد، وتعليق كافة النشاطات حتى 29 مايو/ أيار الجاري.







