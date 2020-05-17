ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد قيود كورونا

17 مايو 2020 - 12:00 ص

تظاهر آلاف المواطنين في مدن ألمانية، السبت، احتجاجا على القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وشارك المئات في المظاهرة التي أقيمت في ميدان "روزا لوكسمبورغ" وسط العاصمة برلين، للاحتجاج ضد التدابير المفروضة للحد من انتشار كورونا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل: "أوقفوا الإرهاب الصحي" و"الإنذار الزائف لكورونا".

ونظم الجماعات اليسارية مظاهرة مضادة بداعي مشاركة اليمينيين المتطرفين في المظاهرة الأولى.

وشهدت المدن الأخرى أيضا مظاهرات مماثلة، فيما دعت الشرطة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وحذرت من عدم السماح للمظاهرات التي شارك فيها أكثر من 50 شخصًا.

واوقفت الشرطة عدة محتجين في مظاهرات لتجاهلهم التحذيرات.

وفي 6 مايو/أيار الجاري أيضا، فضّت الشرطة الألمانية، مظاهرة احتجاجية ضد التدابير المعلنة لمواجهة كورونا، في برلين.