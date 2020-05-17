» إيطاليا تستعد بحذر للمرحلة الثانية من تخفيف تدابير كورونا

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أعلن السلطات الإيطالية، السبت، استعداد البلاد بحذر لبدء المرحلة الثانية من تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، إن العديد من القطاعات الاقتصادية ستبدأ فعالياتها مجددا الإثنين، ضمن خطة تدريجية لتخفيف الحظر العام.
وأضاف أن "الحكومة تنتقل إلى هذه المرحلة بكل ثقة ومسؤولية، لكننا نستعد لها كذلك بكل حذر، ونأخذ بالحسبان إمكانية تفشي كورونا من جديد".
وأفاد كونتي بأن "مبلغ 55 مليار يورو الذي تم رصده لدعم متضرري كورونا غير كافٍ، لكن الحكومة ساعدت المواطنين المحتاجين رغم ذلك".
وأوضح أنه سيتم ضمن هذه المرحلة، فتح مراكز العناية الخاصة وصالونات الحلاقة والتجميل والمطاعم والمقاهي والحانات وغيرها.
ولفت إلى أن المسابح والصالات الرياضية ستفتح أبوابها اعتبارا من 25 مايو/ أيار الجاري، والمسارح وقاعات السينما بداية من 15 يونيو/ حزيران المقبل.
وأشار أن بلاده ستفتح حدودها الأوروبية في 3 يونيو المقبل، من أجل تحريك القطاع السياحي المتوقف بالبلاد جراء تداعيات كورونا.
من جهة أخرى، لفت رئيس الوزراء إلى السماح لفرق كرة القدم الدوري الممتاز بإجراء تدريبات جماعية، دون إعلان موعد محدد لعودة المباريات.
ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في إيطاليا 224 ألفا و760، منها 31 ألفا و763 وفاة، فيما تعافى 122 ألفا و810 مرضى. 

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