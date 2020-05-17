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"موسى" يكشف: لن يطبق حظر تجوال كامل فى مصر

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أكد الإعلامي أحمد موسى إنه لن ينطبق حظر التجوال بشكل كامل في مصر، وأن الحكومة تجتمع غدًا لبحث سيناريوهات الحظر فى العيد.
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التجمعات لن تكون مثلما كانت في الأعوام السابقة لأن هناك تخوف لدى المواطنين من فيروس كورونا.
وتابع موسى أن ما بعد كورونا يختلف عما قبلها والحياة يجب أن تعود ولكن بضوابط، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية وشرعت في عودة الحياة لطبيعتها.


 

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