» شاهد: "حبشي" يجوب الأسواق ليحذر الناس من كورونا

17 مايو 2020 - 12:30 ص

قال حمدى حبشى، مواطن يحذر من خطورة كورونا، إنه حمل مكبر صوت وجاب سوق "التلات" بمنطقة العمرانية لتوعية المواطنين بخطورة التجمعات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"هدفى أن أقدم رسالة وأن تصل هذه الرسالة للمواطنين وأن يكون لها مردود جيد".

