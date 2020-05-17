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مستشار المفتي يرد على مخطط الإخوان للإستيلاء على أموال الزكاة

الحياة السياسية

الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية
الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تطلب نقل الزكاة من الخارج لمصر عندما كانوا في الحكم.
وأوضح "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المقاصد الشرعية إنه إذا احتاج أهل البلد للزكاة يجوز أن تنقلها إلى أهل البلد من أجل صلة الرحم.
وكشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية أن الزكاة موردا سخيا لجماعة الإخوان الإرهابية وعندما ضاقت بهم الأمور في مصر وعدد من الدول العربية، استخدموا التقية.
وتابع مستشار مفتي الجمهورية أن المؤسسات الدينية تقول بجواز إرسال أموال الزكاة من الخارج من المصريين إلى الداخل، 
وأضاف الدكتور مجدي عاشور أن الزكاء هي المورد الأصل لجماعة الإخوان الإرهابية لتخفيف أهدافهم، وأنهم كانوا يختارون الأحاديث التي تخدم أهدافهم فقط.
واستطرد مستشار مفتي الجمهورية أن حديث الإرهابي خالد حنفي الذي طالب بالتبرع بأموال الزكاة لتتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج، بها مغالطات كثيرة لأن هناك حاجة لإنفاق أموال الزكاة في الداخل، قائلا إن نقل الزكاة من الخارج للمصريين أولى من غيرهم، كاشفا أن الإرهابي خالد حنفي يأخذ من الأقوال ليخدم وجه نظره.

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