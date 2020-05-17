ترامب يقلب الموازين بمفاجأة عن اللقاح الأمريكي لمواجهة كورونا

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أحمد عادل شعبان

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ترامب

فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اللقاح الأمريكي لمواجهة فيروس كورونا.

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن علماء الولايات المتحدة بدأوا العمل على تطوير لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" أوائل 2020، قائلا إنهم لم يعرفوا في حينه المرض الذي كانوا يكافحونه.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، أمام البيت الأبيض، إن "علماء في معاهد الصحة الوطنية أطلقوا العمل على تصميم أول لقاح يوم 11 يناير"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح ترامب: "لم يعرف الناس في حينه ماذا يحدث حولهم، أما نحن فبدأنا تطوير اللقاح، رغم أننا لم نكن على علم ما الذي نكافحه".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للعلماء العاملين على اللقاح، معتبرا من جديد أنه سيكون جاهزا حتى أواخر العام الحالي.

ولم يذكر ترامب أي تفاصيل أخرى حول هذا الشأن، إلا أن تقارير إعلامية عدة كشفت في وقت سابق أن الولايات المتحدة كانت على علم بانتشار فيروس جديد في مدينة ووهان الصينية منذ نوفمبر 2019.

وأكد ترامب بالتالي أن الولايات المتحدة أطلقت جهودها في مجال تطوير اللقاح قبل أن أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا المستجد حالة صحية طارئة في يوم 30 يناير.

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