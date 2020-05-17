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مذيع الجزيرة يصدم الجميع ويدافع عن تقرير التمجيد في قاسم سليماني: رمز

عرب وعالم

فيصل القاسم
فيصل القاسم
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أحمد عادل شعبان

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فيصل القاسم

الجزيرة

فاجأ فيصل القاسم متابعي قناة الجزيرة بالحديث عن رأيه في الفيلم الذي بثته القناة وكان يمجد في قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال القاسم في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": وصلتني مئات الرسائل تسأل: هل يستحق قاسم سليماني أن يكون رمزاً من "الرموز".

وأضاف: الجواب برأيي الذي عبرت عنه مئات المرات على مدى سنوات، بالطبع نعم، فهو رمز الوحشية والقتل والغزو والعنصرية والطائفية والفاشية، وهو الرمز الأشهر للاحتلال الصفيوني الذي يغتصب أربع عواصم عربية.

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