كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن أردوغان: ما فعله فضح كذب الإخوان

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الإخوان

سخر الكاتب والناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك من أنباء اقتراض الرئيس التركي أردوغان من صندوق النقد الدولي.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : خبر اقتراض #اردوغان 300مليون من صندوق النقد الدولي لايفضح اقتصاد #تركيا بقدر ما يشير لحماقة من صدق مقولة #الإخوان بأن اردوغان استلم تركيا وهي تقترض من صندوق النقد وهاهو يقرضها الآن.

وأضاف: لن يخجلوا فهم يعلمون أن الحمقى هم راهنهم ، للتذكير حتى الآن لم تدفع تركيا حصتها لمنظمة الصحة.

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