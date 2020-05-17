كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن أردوغان: ما فعله فضح كذب الإخوان

17 مايو 2020 - 08:26 ص

سخر الكاتب والناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك من أنباء اقتراض الرئيس التركي أردوغان من صندوق النقد الدولي.



وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : خبر اقتراض #اردوغان 300مليون من صندوق النقد الدولي لايفضح اقتصاد #تركيا بقدر ما يشير لحماقة من صدق مقولة #الإخوان بأن اردوغان استلم تركيا وهي تقترض من صندوق النقد وهاهو يقرضها الآن.



وأضاف: لن يخجلوا فهم يعلمون أن الحمقى هم راهنهم ، للتذكير حتى الآن لم تدفع تركيا حصتها لمنظمة الصحة.

