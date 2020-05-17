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وردة.. عبد الحكيم عامر وراء منعها من دخول مصر

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علا خطاب

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مصر

وردة

عبد الحكيم عامر

تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة الكبيرة وردة الجزائرية، صاحبة الصوت الجهوري والأغاني الرائعة.

ولدت وردة في 22 يوليو 1939 بفرنسا لأب جزائري ينحدر من ولاية سوق أهراس بلدية سدراته وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت ورحلت في 17 مايو 2012.

ومع بداية الستينيات كانت وردة تحاول أن تجذب انتباه أهل الفن لها، وانتشرت شائعة أنها على علاقة بالمشير عبد الحكيم عامر.

وقال مقربون إن الهدف من الشائعة كان "أن تقوى علاقاتها في الوسط"، لكن الأمر لم يفلح وصدر قرار بإبعادها خارج البلاد ومنعها من دخول مصر.

توفيت وردة بسكته قلبية عام 2012 بعد خضوعها لعملية زراعة كبد بباريس، ونقل جثمانها إلى الجزائر عبر طائرة خاصة أرسلها الرئيس بوتفليقة، وودعها الجزائريون في موكب جنائزي مهيب.


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