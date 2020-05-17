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في بريطانيا..

112 مليون دولار لإنتاج لقاح لـ" كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

لقاح كورونا

أعلنت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في بريطانيا أن الحكومة ستستثمر حوالي 93 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 112 مليون دولار للتسريع من إنشاء مركز لقاحات جديد.

وأضافت الوزارة في تصريحات صحفية نشرتها "سكاي نيوز" أن التمويل سيضمن أن يتم افتتاح المركز الجديد في صيف 2021 قبل عام من الوعد الذي كان من المقرر لافتتاحه.

وأشارت الوزارة أن مركز ابتكار وتصنيع اللقاحات وهو ما زال قيد الإنشاء يعتبر أهم المكونات في برنامج الحكومة لضمان توفير لقاح فيروس "كورونا" المستجد بكميات ضخمة سريعا بمجرد إنتاجه.


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