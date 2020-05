» انفجار وحريق وإصابات تهز الولايات المتحدة

تعرض مركز تجاري في لوس أنجلوس لانفجار ضخم نتج عن حريق كبير أدى إلى إصابة 11 من رجال الإطفاء وتباينت خطورة حالات الإصابة بينهم.

وأعلن إيريك سكوت قائد فريق الإطفاء في لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي أن فريق الإطفاء تم استدعاؤه لإخماد حريق في مبني تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو ولكن انفجار كبير حدث ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى لطلب المساعدة.

كما أشار الناطق باسم رجال الإطفاء ، نيكولاس برانج إلي أن حوالي 320 من رجال الإطفاء يعملون حاليا علي إخماد الحريق الذي امتد إلي عدد من المباني المجاورة في حي ليتل طوكيو وسط مدينة لوس أنجلوس.

جدير بالذكر أن المبني الذي بدأ فيه الحريق يضم محلا لبيع التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني، كما تم إنشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين.

