فيديو صادم.. أسواق الخفافيش والكلاب بهذه الدول

17 مايو 2020 - 09:43 ص

رغم الحظر بسبب فيروس كورونا المستجد، أظهر مقطع فيديو استمرار الأسواق الآسيوية الرطبة في بيع الحيوانات البرية منها القرود والخفافيش والقطط والكلاب والثعابين للأكل.

وكشفت تحقيقات منظمة الصحة العالمية عن أن الأسواق الرطبة في كل من فيتنام والصين وتايلاند والفلبين وإندونيسا وكمبوديا تبيع الحيوانات.

وتقوم الأسوق بعمليات البيع، بالرغم من تعهد الحكومات بوقف هذه التجارة بسبب تفشي الفيروس القاتل.

ويظهر الفيديو، أسماك مقطعة في مدينة "هو تشي منه" في فيتنام.

كما يظهر الفيديو وضع أجزاء من أجسام الكلاب على منضدة بالقرب من الحيوانات الحية التي عمليات الذبح.

ويقوم العمال في سوق جيجيانغ بإحضار اللحم النيء ويغسلون الدماء في الشارع.

كما شوهد تجار في الفلبين وهم يذبحون الخنازير والطيور النافقة على أرصفة الأسواق.