مساعد وزير الداخلية الأسبق: اللي هيحصل في العيد زي الزفت

17 مايو 2020 - 09:48 ص

انتقد اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، فكرة تطبيق الحظر الشامل خلال أسبوع العيد من أجل تقليص أعداد المصابين بفيروس كورونا، قائلا: "لو تم تطبيق الحظر الشامل معدل الإصابة بفيروس كورونا فيها "زي الزفت"، على حد تعبيره.



وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن تطبيق الحظر الشامل لن يكون مفيدًا إذا كان أسبوعًا فقط، ولكن على الأقل نحن في حاجة إلى شهر أو شهرين.



وتابع: "التعامل مع المواطنين يجب أن يكون بكل حزم، حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، بعد زيادة جرعة الثقافة بهذه الإجراءات".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

