بعد 3 شهور من تعيينه .. العثور على جثة السفير الصيني في إسرائيل

17 مايو 2020 - 10:03 ص

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل، دو وي، ميتا داخل منزله اليوم، وجار التحقيق في الحادث.

والسفير البالغ من العمر 58 عاما عثر عليه جثة هامدة في شقته بإحدى ضواحي تل أبيب بعد 3 أشهر من تعيينه في منصبه بالسفارة الصينية في إسرائيل.

يذكر أن السفير من مواليد 1962 من مقاطعة شاندونج شرق الصين وهو حاصل علي درجة الماجستير في القانون، وبدأ عمله الدبلوماسي في الخارجية الصينية 1989 وتولي مهام في إدارات عديدة مثل إدارة الإتحاد السوفيتي السابق و أوربا الشرقية و آسيا الوسطي ، كما شغل مهام دبلوماسية خارج الصين في دول مثل إستونيا و أوكرانيا وفي فبراير 2020 أصبح السفير الصيني لدي إسرائيل