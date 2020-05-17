طبيب فرنسي يفجّر مفاجأة: كورونا سينتهي ولن توجد موجة ثانية

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مفاجأة

ديدييه راوول

انتهاء كورونا

طبيب فرنسي

في مفاجأة جديدة فجرها فجر الطبيب الفرنسي "ديدييه راوول"،  حول فيروس كورونا المستجد، قائلا: إنه على وشك الانتهاء، ولن توجد له موجة ثانية.

وأضاف الطبيب الفرنسي، الذي يرأس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارسيليا في مقطع فيديو نشره على تويتر مؤخرا، أن الفيروس يتراجع بشكل ملحوظ عالميا، وتوقع ألا تسجل إصابات جديدة بشكل كبير، بل انتهاء الأزمة التي اجتاحت العالم.

واستبعد ديدييه ر ظهور موجات ثانية للوباء الذي راح ضحيته أكثر من 300 ألف شخص حول العالم.

وشدد أن المعطيات العلمية كافة تؤكد أن "كوفيد 19" في طريقه إلى الانتهاء، منوها أن بعض الحالات ستظهر بطبيعة الحال هنا وهناك، لكن العالم لن يشهد بعد اليوم موجات تفشي كالسابق، معتبرا أن حركة الوباء تراجعت بشكل كبير.

وتأتي تصريحات الطبيب الفرنسي، بعد تأكيد منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، أن الفيروس المستجد قد لا يختفي أبدا.


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