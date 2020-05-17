خالد أبو بكر: أنا كلمت الوزير متخافوش

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إكسترا نيوز

خالد أبو بكر

الثانوية العامة

طمأن خالد أبو بكر، طلاب الثانوية العامة بشأن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، قائلا: " تحدث هاتفيًا إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتناولنا شكاوى الطلاب وامتحانات الثانوية العامة، معقبا: "أنا كلمت الوزير وقالي أهم حاجة صحة الطلاب ".
وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، تلقيت عددا من الرسائل بعثها لي بعض الطلاب عبر البرنامج تتحدث عن تأجيل الامتحانات خوفا من فيروس كورونا،معقبا: "صوتكم مسموع وكل الشكاوى واصلة لأعلى مستوى فى الدولة، هذه معلومة مؤكدة".
وتابع مخاطبا الطلاب: "كلامكم حق، ولكن لازم يكون فيه امتحانات، لا يمكن حرمان الطلاب من الامتحانات، يجب تقييمهم، وأتوقع أن تكون هناك حلول مبتكرة، وعدد من الحلول والاقتراحات المطمئنة، وللأمانة وجدت وعلى مستوى رئاسة مجلس الوزراء اهتماما كبيرا بهذا الملف، صوتكم هيوصل وسننقل رسائلكم،وطارق شوقى آخر امل في إنقاذ العملية التعليمية ".

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