محافظ الشرقية: "مش عايز إجراء دمه تقيل"

17 مايو 2020 - 11:02 ص

حذر ممدوح غرب، محافظ الشرقية، المواطنين من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن هناك زيادة في الإصابات بالكورونا في المحافظة.



وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "مش عايزين ناخد إجراءات دمها تقيلة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

