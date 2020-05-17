"زيارتي لإسرائيل إنسانية ..والشاطر قالي اشرب"

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إسرائيل

خيرت الشاطر

أسامة الشيخ

شيخ القاهرة و الناس

كشف المهندس أسامة الشيخ، وزير الإعلام الأسبق، سر زيارته لإسرائيل، قائلا: "كان لسبب إنساني وهو زيارة لابنته التي كانت تمثل مصر دبلوماسيًا في رام الله لمدة عامين ونصف".

 وأضاف "الشيخ"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة و الناس": "رحت لبنتي أنا ووالدتها وزيارتي تمت عن طريق الأجهزة الأمنية المصرية ومن ساعة ما بعتوا لى التأشيرة ولحد الطائرة كنت في معية الأجهزة الأمنية المصرية والسفارة، عشان أشوف بنتي واطمئن على شغلها".

 وتحدث المهندس أسامة الشيخ، عن أن أول وجوه قابلها في السجن، قائلا: "ثلاثة من قيادات الإخوان المحبوسين وقتها أول يوم شوفتهم".

 وأكد أنه وفي أول ليلة في السجن زاره ثلاثة من قيادات الإخوان، متابعًا: "كان خيرت الشاطر، وقالي أنت اللي عملت مسلسل الجماعة قلت له مش أنا مؤلفه وحيد حامد والمخرج شخص آخر، ضحك و قالي اشرب".

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