» بالحجاب.. "مودة الأدهم" تثير مواقع التواصل من داخل الحبس

متابعات- علا خطاب
نشرت اليوتيوبر "مودة الأدهم" صورة جديدة لها علي موقع "إنستجرام" من محبسها وهي بالحجاب ما أثار ضجة جديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي .
وعلق الكثير من المتابعين علي الصورة قائلين: "مش انتي اتحبستي .. هو ده لبس السجن.. إزاي وانتي مقبوض عليكي.. الشيخة مودة المغربية.. تبدو الملكة مذهلة باللون الأبيض".
وأصدر قاضي المعارضات اليوم تجديد حبس "مودة" لمشاركتها بمقاطع راقصة علي "تيك توك" لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامها باعتدائها علي قيم المجتمع والتحريض علي الفسق.
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