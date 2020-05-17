3,5 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك بورسعيد والسخنة في أبريل

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متابعات- أمينة عبد العال

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#

4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد والسخنة

الجمارك

بورسعيد

السخنة

تلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية تقرير من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و233 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك بورسعيد والسخنة، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة كالقمح، والبقوليات، والذرة، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والسيارات، وقطع الغيار، وإكسسوار التليفون المحمول، خلال شهر أبريل الماضي.

أضاف التقرير الذي نشرته الوزارة علي صفحتها الرسمية  أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بجمارك بورسعيد والسخنة، بلغت 630 مليونًا و517 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و958 مليونًا و24 ألف جنيه.

كما أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد و السخنة، قامت بتصدير مشمول ألف و853 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظمها من المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، والرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس بقيمة إجمالية بلغت مليار و620 مليونًا و 626 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 14 مليون و608 آلاف جنيه.

و أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة خلال شهر أبريل الماضي بلغت حوالي 3 مليارات و 588 مليون و542 ألف جنيه.


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