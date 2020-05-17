الحديدي: عايزين نفرح وننبسط

17 مايو 2020 - 12:05 م

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قائلة: "على ما يبدو أن الانخفاضات التي حدثت الأيام الماضية لم تتسم بالاستمرارية، وعدد الوفيات ارتفع مجدداً أيضا".



وأضافت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن معدلات الشفاء ارتفعت ومستمرة في التصاعد، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي مثل أعلى معدل للشفاء على الإطلاق منذ دخول الفيروس مصر في فبراير الماضي.



وتابعت: تماثل للشفاء نحو 845 حالة في أسبوع فقط وهو مؤشر جيد جداً بما يعني أننا كسرنا حاجز الشفاء بمعدل 100 حالة يومياً، معقبة :"التزموا بالإجراءات ،عايزين نقضي علي الفيروس ،عايزين نفرح وننبسط ونرجع لحياتنا ".

