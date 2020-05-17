" زي النهاردة".. رحيل أشهر صائد دبابات في العالم

عبد القادر وحيد
تحل ذكرى البطل محمد عبد العاطي في اليوم الرابع والعشرين من رمضان، وهو الرقيب أول مجند "محمد عبد العاطي عطية شرف"، أشهر الذين حصلوا علي نجمة سيناء من الطبقة الثانية، والذي أطلق عليه صائد الدبابات لأنه دمر خلال أيام حرب أكتوبر 27 دبابة بمفرده.
سجل اسمه في الموسوعات الحربية كأشهر صائد دبابات في العالم، حيث كان نموذجا للمقاتل العنيد الشجاع الذي شارك في إعادة الكرامة للأمة المصرية.
تمكن عبد العاطي من تدمير 27 دبابة و3 مجنزرات بمجهود فردى، حيث قام بتثبيت الصواريخ بدقة عالية واستطاع أن يدمر دبابات العدو بها، حيث كانت صواريخ عبدالعاطى أحد أسباب تقدم اللواء مشاة وانسحاب الإسرائيليين فى اليوم الثالث بعد الإصابات القوية التى لحقت بهم.
وفي يوم 9 أكتوبر اصطاد البطل عبدالعاطى يومها 19 دبابة، كما تمكن عبد العاطي بصواريخه من الدفاع عن الكتيبة 34 التى تعرضت للهجوم من 3 دبابات إسرائيلية.
التحق بالجيش في شهر نوفمبر عام 1969 وانتقل لسلاح المدفعية الكتيبة 35 مقذوفات موجهة مضادة للدبابات.
وكان عبد العاطي أول مجند من مجموعته يتسلق خط بارليف وصاحب الرقم القياسى العالمى الثالث فى تدمير الدبابات يوم 8 أكتوبر قام بإطلاق أول صاروخ والتحكم فيه بدقة حتى لا يصطدم بالجبل ونجح فى إصابة الدبابة الأولى ووصل رصيده 13 دبابة ويوم 9 أكتوبر دمر مجنزرة و3 دبابات حتى بلغ رصيده 17 دبابة ووصل رصيده يوم 10 أكتوبر إلى 23 دبابة باتون وسانتوريون وشيرمان و3 عربات مجنزرة
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