» "مش عايزة ابني يموت زي أخوه".. رسالة مبكية من أم لرئيس الوزراء

17 مايو 2020 - 12:31 م

عرض الإعلامي حمدي رزق، استغاثة لسيدة تستنجد بأصحاب القلوب الرحيمة، من أجل مساعدتها لعلاج ابنها الوحيد الذى رزقها الله به بعد 11 عاما من الزواج.

ووجهت السيدة، نداء إلى أهل الخير من خلال برنامج "نور النبي" على قناة "صدى البلد"، لمساعدتها على إنقاذ رضيعها، قائلة: "ابني عايز يدخل الحضانة، والليلة الواحدة فى الحضانة تقدر بـ800 جنيه".



وتابعت: "ابني فقد توأمه لعدم توافر المال اللازم لعلاجهما عايزة ابني يعيش ميمتش زي أخوه". وتقدم الإعلامي حمدي رزق، بطلب إلى الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء من أجل مساعدة السيدة وابنها الوحيد.

