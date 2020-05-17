نوح: فتوى لابن تيمية تسببت في وفاة 500 شخص

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المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية
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إيمان هاني

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أون إي

مختار نوح

قال مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن ابن تيمية لا يجوز ذكره خلال القرن الذي نعيش فيه، مشيرا إلي أن الفتاوى التي كان يصدرها انتهت بانتهاء العصر الذي كان يشهده.

وأضاف "نوح"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، بأن أحد فتاوى ابن تيمية تسببت في وفاة 500 علي يد الجماعة الإسلامية،، بحسب قوله.

وأشار نوح إلى أن الفتوى هي عبارة عن إنزال حكم شرعي علي حالة، وليس نقلها من زمن لآخر ، معقبا: "الحالة التي كان يتحدث عنها ابن تيمية ليست موجودة الآن" .

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