زوجة بشار تعلق على تصريحات "رامي مخلوف"

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الفساد

رامي مخلوف

زوجة بشار

في ظهوره المتكرر من خلال مقاطع فيديو أحدث رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، جدلا واسعا.

ووجه مخلوف عدة رسائل شملت زوجة الأسد، أسماء الأخرس باعتبارها تمثل الفريق الاقتصادي داخل النظام.

وأضافت أسماء الأخرس أنها مكلفة من قبله بما يسمي بـ "مكافحة الفساد" التي طالت أكثر من شخص، كان أشهرهم مخلوف.

كما تحدثت أسماء الأسد، عن برنامج اقتصادي خاص بجرحى جيش النظام، منوهة إعادة تفعيله وتصحيح الأخطاء التي شابته، معتبرة الفيروس المستجد، زاد في معاناة جرحى النظام.

وقد ظهر مخلوف قبل ساعات في مقطع فيديو جديد يهدد فيه بانهيار شركة سيرياتيل وخرابها واقتصاد سوريا، بالإضافة إلى اعتقال الموظفين بطريقة غير نظامية، ويتعهد بدفع مبلغ 130 مليون دولار.

يذكر أن رامي مخلوف رجل الأعمال السوري يخضع لعقوبات دولية لتورطه بالفساد.


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