عند شرائك "كحك العيد".. احذر هذه التصرفات

17 مايو 2020 - 12:52 م

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك وأصبحت الكثير من الأسر تلجأ حاليا لشراء كحك العيد والبسكويت من محال الحلويات بدلا من تصنيعه بالمنزل.

ونضح الأطباء المواطنين باتخاذ الحذر عند الشراء حتى لا يتعرضوا للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أما إذا كان التصنيع سيتم بالمنزل فيجب عدم مشاركة هذه العادة مع الآخرين وعدم الجلوس في تجمعات لتجنب نقل العدوي.

ومن أهم الاحتياطات الواجب إتباعها عند الشراء :

1- في البداية يجب ارتداء الكمامة والقفاز.

2- يجب أن يتواجد معك معقم كالكحول لتطهير اليد قبل الشراء.

3- عدم لمس او تذوق أي منتجات علي سبيل التجربة.

4- التبكير في شراء هذه الطلبات قبل ازدحام العيد.

5- إذا كانت المنتجات في كرتونة يجب تفريغها سريعا والتخلص منها وكذلك من جميع أكياس المشتريات.