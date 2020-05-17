» الـ4 أيام المقبلة شديدة الحرارة

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كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الـ4 أيام المقبلة ستشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد .

وقال إن الـ4 أيام المقبلة ستشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، يصل لـ43 على القاهرة و44 على الصعيد، و38 على السواحل الشمالية، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يعود لتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، متوقعا أن يعود الطقس لحالته الطبيعية الجمعة المقبل.

وأشار شاهين إلى أن منخفض السودان الموسمي يعمل على تدفق كميات كبيرة من بخار الماء ونسب الرطوبة قادمين من بالبحر الاحمر، لافتًا إلى أن نسب الرطوبة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة والإحساس الشديد بها، حيث تصل 80% على السواحل الشمالية ومن 70% إلى 60% على القاهرة وحتى مدن الصعيد.

وتابع "تتسبب كميات بخار الماء القادمة من البحر الأحمر في تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال وجنوب الصعيد، مما تتسبب في سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على شمال وجنوب الصعيد، وتصل لحد السيول على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وأكد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية، تكون رعدية أحيانا على بعض من المناطق المتفرقة.

ووجه شاهين عدة نصائح للمواطنين أثناء ارتفاع درجات الحرارة، أهمها كثرة شرب السوائل بعد الإفطار وحتى السحور وتناول الأغذية المرطبة، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب أشعة الشمس قدر الإمكان.


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