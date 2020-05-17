» دولة خليجية تعلن موعد عيد الفطر

كشف بيان صادر عن دار التقويم في دولة قطر، اليوم الأحد، عن تحديد موعد عيد الفطر فلكيًا، حيث ذكر أن يوم السبت القادم سيكون أول أيام العيد.



وقال إنه طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها المختصون بها، فإن هلال شهر شوال لعام 1441 سوف يولد بعد غروب شمس يوم الجمعة الذي يصادف 22 مايو الجاري. ولهذا سيكون يوم السبت 23 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

وأضاف البيان أنه سيكون يوم التحري عن هلال العيد، وذلك عند الساعة الثامنة والدقيقة التاسعة والثلاثين، مساء بتوقيت الدوحة.



