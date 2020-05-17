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وفاة نجل مدافع فيورنتينا الإيطالي في حادث مأساوي

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توفي نجل مدافع فورنتينا الإيطالي السابق، ميشيل باسيس البالغ من العمر ثماني سنوات في حادث مأساوي بعد سقوطه من شرفة المنزل.

ووفقًا لتقارير، فقد كان الطفل البالغ من العمر 8 سنوات يلعب ليل السبت في شرفة منزله قبل أن يفقد توازنه ويسقط من الطابق الثالث على الأرض.

ونقل الطفل إلى مستشفى سان دوناتو في مدينة "أريتسو" بإقليم "توسكانا"، حيث أعلن عن وفاته.  وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث.

وقال أحد جيران باسيس لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "سمعنا صوتًا خافتًا قادمًا من الشارع ونظرنا إلى الخارج ورأينا جسد الطفل ثم سمعنا صراخ الوالدين".

وبدأ المدافع السابق البالغ من العمر 40 عامًا مسيرته الكروية في أكاديمية أتالانتا، لكنه لم يظهر مع الفريق الأول، حيث ظهر لأول مرة مع فريقف تريستينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عام 1993 وخاض أكثر من 100 مباراة.

وتنقل بين أندية أتلانتا وفيورنتينا وأريزو وجنوى وأفيلينو وكريمونيزي قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2010. وكان اللاعب فقد عمه قبل بضعة أسابيع عقب وفاته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توفي اللاعب الشاب أتالانتا أندريا رينالدي في المستشفى عن عمر يناهز 19 عامًا بعد أن عانى من تمدد الأوعية الدموية في المخ.

وقال جيوفاني مونافو رئيس نادي ليجنانو، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث كان رينالدي يلعب على سبيل الإعارة ، لموقع النادي الرسمي على الإنترنت: "عندما جاء أندريا للتدريب، جاء أولاً ليحيي. هذه ذكرى سأحملها في قلبي. ولد استثنائي، مثال للجميع. بالنيابة عن النادي، أعرب عن خالص تعازيّ للعائلة".

وأضتف: "نحن على يقين من أن أندريا سيكون المحارب المعتاد في كل العصور، الذي قاتل في وسط الملعب لجلب فرحة مشجعي ليجنانو".


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