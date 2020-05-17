» وفاة 51 شخصا بـ"كورونا" في إيران

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كشفت السلطات الإيرانية ، اليوم الأحد، عن الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إن 51 شخصا توفوا جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 1806 إصابات جديدة.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران منذ تفشي فيروس كورونا، "كوفيد-19"، إلى 6988 حالة وفاة، وعدد الإصابات إلى 120198 إصابة.

وقالت الوزارة إن 2705 أشخاص في حالة حرجة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المتعافين إلى 94464 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت منذ بداية تفشي الفيروس 686935 فحص تشخيص، مضيفة أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند العلامة الحمراء.



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