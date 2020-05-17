التعليم تعلن إجراءات الوقاية داخل امتحانات الثانوية العامة

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إجراءات الوقاية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات التطهير والوقاية الخاصة الامتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا.

وجاءت أبرز تصريحات مجلس الوزراء اليوم عن امتحانات الثانوية العامة ، أنه سوف يتم تأجيلها إلى يوم 21 يوليو أي تأجيلها لمدة أسبوعين آملا في انتهاء أزمة كورونا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات سوف تبدأ في العاشرة صباحًا، وبدء دخول الطلاب اللجان من الثامنة والنصف لأخذ الوقت اللازم للكشف على الطلاب جميعهم.

وأكد، أنه سوف يكون هناك مسافة مترين كاملين بين كل طالب داخل اللجنة والدخول بالكمامة شرط أساسي، موضحًا أن الجدول الجديد لطلاب الثانوية العامة سوف يعلن خلال 48 ساعة.

ووجه شوقي رسالة لأولياء الأمور أنه إذا كان يخشى على ابنه فمن الممكن أن يأجل الطالب أمام إنه للعام المقبل مع اكتسابها المرة الأولى له.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب وجميع العاملين بامتحانات الثانوية العامة من عدوى فيروس كورونا.


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