الموت يفجع فنانة شهيرة أثارت الجدل بصورها مع محمد صلاح

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صلاح وجيسي عبده
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الموت

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جدل

حضن

فجع الموت الفنانة اللبنانية الشهيرة "جيسي عبده"، بمصرع والدها إثر اندلاع  حريق بمنزله في العاصمة بيروت.

وقالت المواقع اللبنانية ان جيسي عبده تستقر في دبي منذ فترة طويلة ولن تتمكن من العودة الى لبنان بسبب تعليق رحلات الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولدت جيسي عبده في بيروت وانطلاقتها في التلفزيون كانت من خلال اسكتشات البرنامج الكوميدي الساخر "بسمات وطن" عام 2006.

وكانت الفنانة جيسي عبده أثارت الجدل في مارس 2019، بعد نشرها صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، تجمعها مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في مدينة دبي الإماراتية، بملابس مثيرة للجدل.

وعلقت جيسي عبدو على الصورة قائلة: "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح".

وقامت الفنانة جيسي عبدة باحتضان اللاعب العالمي محمد صلاح تعبيرا منها عن حبها له مما اثار سخرية وجدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


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