  • الأحد 17 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نايف العساكر

نايف العساكر: "الإخوان قتلوا الرئيس الذي وثق فيهم"

صورة

«سرعة مذهلة».. طرح أول لقاح لكورونا في سبتمبر

صورة

نهر دم في إسرائيل.. ما علاقته بــ «الطاعون في مصر»؟

الحادث

شاهد.. مقطع فيديو لمجزرة الأطفال الأربعة في أسيوط

نقابة الصحفيين

إصابة 4 صحفيين بـ"كورونا" أحدهم في العناية المركزة

صلاة العيد

الأوقاف تعلن إذاعة صلاة العيد ونقلها بمكبرات المساجد

صلاح وجيسي عبده

الموت يفجع فنانة شهيرة أثارت الجدل بصورها مع محمد صلاح

الطيب

شيخ الأزهر: غياب العدل أضاع حقوقًا وجلب مظالم وهدَمَ بيوتًا

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة وسيول

سفير الصين في إسرائيل

"داهمته أثناء نومه".. مفاجأة عن وفاة سفير الصين في إسرائيل

«أيامًا معدودات» توضح أسرار «العفو» في دعاء ليلة القدر

آخر الأخبار

أياما معدودات
أياما معدودات
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

مفتي الجمهورية يكشف أفضل الدعاء في ليلة القدر

#

"كورونا" يجبر الماليزيين على إحياء ليلة القدر بهذه الطريقة

#

سر "التين والزيتون" في تحسين ذاكرة الإنسان‎

#

حملة "أياما معدودات": 7 نصائح للمرأة في رمضان لاغتنام الطاعات

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر، إن قلوب  الكثيرين منا متعلقة بالله سبحانه وتعالى،  وتتمنى منه أن يغفر لها ويرزقها خلال شهر رمضان المبارك، أكبر قدر من الخيرات والبركات، خاصة وأن فيه ليلة مباركة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر.
وكشف الهواري، خلال الرسالة التاسعة عشر من حملة «أياما معدودات»، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر، عن أفضل الدعاء في هذه الليلة المباركة، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».
وأوضح الهواري، أن هناك أسرارًا وراء كلمة «العفو» في هذا الدعاء، فهي اسم من أسماء الله الحسنى، وحين يدعوا بها الإنسان فإنه يتوسل إلى ربه أن يغفر له ذنوبه، ويتجاوز عن سيئاته، كما أن الله تعالى حين يتقبل هذا الدعاء فإنه يمحي ذنوب عبده من صحيفته، ويجعل الملائكة التي شهدت على تلك الذنوب تنساها، مؤكدا أن الله تعالى كما يعفو عن عباده فإنه يأمرهم أن يتخلقوا بأخلاقه ويعفوا هم أيضا عن غيرهم.
ويذكر أن حملة "أيامًا معدودات" هي حملة توعوية أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن الحملة سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 10%.. خفض رواتب العاملين بـ"مصر للطيران"
» "كورونا".. انخفاض كبير في وفيات بريطانيا
» فيديو.. لحظة دهس 4 أطفال أخوة في حادث بأسيوط
» تهاني رسمية من إسرائيل لـ" عادل إمام" بمناسبة عيد ميلاده
» «أيامًا معدودات» توضح أسرار «العفو» في دعاء ليلة القدر
» علماء يكتشفون «الكون الموازي».. حيث يمر الزمن إلى الوراء
» انتحار عاشقين على جذع شجرة والطب الشرعي يفجر مفاجأة عن الفتاة
» وفاة نجل مدافع فيورنتينا الإيطالي في حادث مأساوي
» وفاة 51 شخصا بـ"كورونا" في إيران
» دولة خليجية تعلن موعد عيد الفطر
» الـ4 أيام المقبلة شديدة الحرارة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:20 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية