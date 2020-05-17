شاهد.. مقطع فيديو لمجزرة الأطفال الأربعة في أسيوط

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وثق مقطع فيديو الحادث المأساوي الذي شهده مركز أبنوب بمحافظة أسيوط أمس، وراح ضحيته 4 أطفال من أسرة واحدة بعد أن دهستهم سيارة مسرعة كان يقودها نجل صيدلي دون سن السادسة عشر من عمره.

وبحسب شهود، فإن الطفل ويدعى "أ.ص" كان يقود السيارة بسرعة كبيرة عندما صدم الأطفال الأربعة الذين كانوا يقفون أمام محل خاص بهم، ما ادى إلى مصرعهم في الحال. 

وسارع الأهالي إلى تعقب قائد السيارة الذي فر من مكان الحادث بعد ارتكابه.

وأدى الحادث إلى وفاة كل من "أسامه.ن" 12 سنة و"عبدالرحمن.م" 8 سنوات و"كريم.م" 7 سنوات و"محمد.ا" 11 سنة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ على السيارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل الطفل المتهم في الواقعة إلى النيابة العامة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الحادث، للوقوف على أسباب الواقعة، والاستماع الى شهود العيان.

وأظهر مقطع فيديو والد اثنين من الأطفال الأربعة الذين لقوا مصرعهم في حالة يرثى لها، وسط مناشادات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم. بينما ترقد الأم في حالة غيبوبة من هول الحادث.


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