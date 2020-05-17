» تهاني رسمية من إسرائيل لـ" عادل إمام" بمناسبة عيد ميلاده

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إسرائيل

عادل إمام

تهنئة

أفيخاي

هنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الذي يوافق 17 مايو.
ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" :"في عيد ميلاد زعيم الفن والكوميديا وحبيب الجماهير الـ80، عادل إمام الذي غير شكل الكوميديا فى ال50 عاما الأخيرة، نبعث بأجمل التهاني للعمر المديد والمزيد من الضحك سوية".
وأضاف :" تعرف الجمهور الاسرائيلي على إمام من خلال الافلام العربية التي كانت تعرض على الشاشة الصغيرة ايام الجمعة".

كما هنأ المتحدث باسم جيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الفنان عادل إمام، ونشر أفيخاي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيديو سابق للفنان عادل إمام، يتحدث فيه عن إسرائيل، حيث قال فى الفيديو: "ما حدش هيقدر يعمل حاجة لإسرائيل وأنا بعلنها، إسرائيل طلعت منظمة جداً، وبتشتغل جداً، وناس عارفة هي بتعمل إيه بالضبط، وإسرائيل لما بتقول أنا هعمل كذا بتعمل".

وعلق أفيخاي، على الفيديو الذى نشره قائلاً: "أتقدم بأحر التهاني للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، هذا الاسم اللامع في #إسرائيل وكافة دول الشرق الأوسط حيث يشاهده الكثير من الإسرائيليين ويضحكون على فكاهته الّتي لا مثيل لها، حتى وإن تحدّث ضدنا، احنا مستمرين بمشاهدة أجمل أعمالك، مثل ما أنا عم بشاهد مسلسلك الرائع".



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