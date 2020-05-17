ملخص قرارات رئيس الوزراء بشأن تخفيف قيود كورونا

عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم الأحد، بشأن تخفيف قيود فيروس كورونا في أنحاء البلاد، والحديث عن خطة التعايش مع الفيروس.

ونرصد أبرز قرارات وتصريحات رئيس مجلس الوزراء، التي من المقرر تطبيقها خلال أسبوع العيد، حيث جاءت كالآتي:

- حظر حركة المواطنين من الـ 5 مساءً في إجازة العيد.

- التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا.

- غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات من الأحد للجمعة.

- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد إلى الجمعة.

- مواعيد حظر حركة المواطنين بعد إجازة العيد من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

- الإعلان عن عودة أنشطة مختلفة بدءا من منتصف يونيو وفقا لضوابط معينة.

- سنبحث عودة إقامة الشعائر الدينية في النصف الثاني من شهر يونيو.

- اشتراط ارتداء الكمامة للمواطنين في وسائل النقل العام والخاص.

- موعد امتحان الثانوية العامة 21 يونيو.

- تشجيع كل المصانع المصرية على انتاج الكمامات المصنعة من القماش لسهولة استخدامها.