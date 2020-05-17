مفاجأة في ضيفة اليوم ببرنامج "رامز مجنون رسمي"

تحل الفنانة أروى جودة، كضيفة مع النجم رامز جلال، في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم “رامز مجنون رسمي”.

وتظهر الفنانة في حلقة “الليلة” من البرنامج الذي تعرضه “MBC مصر” في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج “رامز مجنون رسمي” في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.