» «القاتل العاري».. قتل صديقه وقطع خصيتيه

17 مايو 2020 - 08:20 م

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على متهم بقتل صديقه والتمثل بجثته، بعد تمزيق خصيتيه، وبطنه.

ويواجه ألجو مركوليك (31 عامًا) الذي احتُجز السبت، تهمة القتل من الدرجة الأولى، والحرق العمد، والطعن المروع لصديقه كريستوفر رودريجيز (30 عامًا)، وفق مصادر الشرطة.



وظهر موركوليك، الذي قبض عليه عاريًا برفق الشرطة خارج محطة "هارلم 25" في منطقة "هارلمنت" بنويويوك صباح الأحد، وهي الصور الأولى منذ احتجازه.



وقالت الشرطة، إن كاميرا المراقبة أظهرت ماكورليك وهو يسحب رودريجيز إلى ردهة في الطابق التاسع ويضربه "عبر الجذع والرقبة بسلاح غير معروف".



وتم العثور على جثة رودريجيز في الرواق "مع تشويه خصيتيه، وتمزيق جزء من معدته"، وسط جروح ناجمة عن طعنات متعددة.



وقالت الشرطة، إن مركوليك كان يحاصر المكان وقاتل رجال الشرطة عندما وصلوا للقبض عليه، حيث قيل إنه قام بضرب ضابطين قبل احتجازه.



وأظهرت لقطات فيديو حصلت عليها صحيفة "نيويورك بوست" موركوليك عاريًا تمامًا، ووجه غارقًا في الدماء عندما كانت الشرطة تقتاده من داخل المبنى الذي ألقي القبض عليه. وتم حمله فيما بعد على نقالة ونقله بسيارة إسعاف. وقالت الشرطة إنه ينتظر المحاكمة يوم الأحد.



