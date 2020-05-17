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كاتب كويتي يصف المصريين بـ"المحتلين والمرضى النفسيين"

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علي الفضالة
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محمد فضل

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هجوم

المصريين

كاتب

كويتي

على الفضالة

في واقعة ليست الأولى هاجم الكاتب الصحفي الكويتي علي الفضالة المصريين الوافدين في بلاده، واصفاً إيّاهم بالمرضى النفسيين والمحتلين.

وقال "الفضالة" في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه فضل الصمت على الحديث عن تصرفات الوافدين المصريين، لكنّ طفح الكيل، بمضيفا: "عندنا الوافدين من مختلف الجنسيات، ولم نشاهد أحداً يتعامل بهذا الأسلوب مع الكويتيين إلا الوافدين من الجنسية المصرية".

ووجه "الفضالة" حديثه للوافدين المصريين قائلاً: "هل تجرؤون على فعل هذه التصرفات في مصر؟!، مشيرا إلى أن هذه التصرفات من الوافدين تنمّ عن مرض نفسي لأنهم لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم في مصر، ووجدوا في الكويت متنفساً لهم لذلك"، حسب قوله.

وأكد أن الكويت لم تقصّر مع الوافدين المصريين، مشيراً إلى أنهم يتلقون العلاج في المستشفيات الكويتية، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المصريين .

وطالب الحكومة الكويتية بالتدخل قائلاً: "يا حكومتنا خلاص ما نقدر نتحمل .. لازم يكون لكم هيبة"، مضيفا: " غير معقول أفتح تليفون أو تلفزيون وأشوف هالجنسية عاملة لنا دوشة في البلد .. كل هالجنسيات ساكتة إلا جنسيتهم .. فيهم أمراض نفسية".

وكانت فنانات كويتيات وإعلاميين شنوا هجومًا كذلك على العمالة المصرية، بسبب الأحداث الأخيرة التي تمثلت في تجمهر البعض وإحداث حالة شغب بسبب عدم صرف مستحقاتهم واستيلاء الكفيل على جوازات سفرهم، ما أدى إلى إلقاء القبض على عدد منهم.


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