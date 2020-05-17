تهز الخليج.. "ابن الجيران" استدرجها وسلبها شرفها مع ذئبين

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الخليج

فتاة

هتك عرض

شرف

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، على وقع جريمة بشعة كشفتها فتاة يمنية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي فقدت معها شرفها بالإكراه.

وتصدر هاشتاج "#كلنامعكيا_رغد" الترمد في عدة دول خليجية، بعد نشر فتاة تدعى رغد فيديو تكشف تفاصيل استدراجها من جانب ابن جارهم واغتصابها رفقة اثنين من أصدقائه.

وقبل أن تبدأ بسرد القصة، كتبت رغد: "أنا قلت لكم ما راح أسوي بث الين ما أجيب أكبر عدد من المتابعين، فما أريد أن أفضحهم وما استفيد في الأخير، أنا أريد أن أضمن أنهم راح يروحون ورا الشمس وأخد حقي".

وكشفت رغد تفاصيل الاعتداء المُروع وهي تبكي قائلة: "أنا اسمي رغد وعمري 17 سنة، ولد جيراننا كان دائماً يراقبني أثناء خروجي ودخولي المنزل، وأصبح يعرف مواعيد خروجي، وكنت أشعر بالخوف لكنني لم أعط الموضوع أهمية لأنه ابن جيراننا، منا وفينا".

وتابعت رغد:"في ذلك اليوم خرجت إلى المعهد، وكان وقت اختبارات، وخرجت الساعة 3، وعدت الساعة السابعة، وتفاجأت به أمامي ويصرخ باسمي، وحين التفتت، طلب مني أن يقوم بتوصيلي إلى المنزل".

وقالت رغد أنها لم ترفض لأنها شعرت بالخجل، لكنها حين ركبت معه السيارة تفاجأت به يذهب من طريق غريب، واستطردت: "سألته أين سنذهب، فصرخ عليا وطلب مني الصمت، ثم توقفت السيارة وطلب مني أن أنزل، ونادى اثنين من أصدقائه، ولم أستطع أن أهرب لأن المكان مُخيف، وبعيد عن منزلنا".

وطلبت رغد من الناس أن يقفوا معها خاصة أنها دخلت في مرحلة اكتئاب شديدة وتٌفكر بالانتحار، ولا تستطيع إخبار عائلتها بما حدث خوفاً على حياتها.

وتداول النشطاء في اليمن وفي الخليج الفيديو مطالبين بسرعة القبض على الجناة والتحقق مما تدعيه الفتاة، وبينما حظت الفتاة بتعاطف واسع من النشطاء، شكك البعض في صحة روايتها، فيما لم يصدر بيان رسمي يكشف تفاصيل ما توصلت إليه التحقيقات أو أي تحرك أمني تجاه القضية.


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