» بينهم طفلتين.. عزل إسنا تعلن شفاء 21 حالة من كورونا

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أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، خروج 21 حالة من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور، محمود خضري رئيس فريق العزل الصحي، حيث خرج عدد من المتعافين بالمستشفى، اليوم الأحد الموافق 17/5.

وكان من بين المتعافين، طفلتين وحالتين كانوا في حالة خطرة في العناية المركزة، حيث تم تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفي إسنا التخصصي وتماثلهم الشفاء التام.

وعمت الفرحة أرجاء المستشفي ابتهاجا وسرورا بهذا العدد الكبير والذي يعد ثاني أكبر عدد خروج في مستشفى العزل الصحي باسنا خاصة ومستشفيات العزل عامة.

ومن جانب آخر حرصت الدكتورة، إلهام محمد محمود وجميع العاملين بالمستشفى بتقديم التهنئة ورسم البهجة والسرور علي وجوه المتعافين استبشارا بخروجهم من المستشفي متماثلين الشفاء التام.

كما تقدم المتعافين بالتحية والثناء على جنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى لتقديم الدعم النفسي للمرضى جميعا وروح التعاون والتفاني في تقديم الخدمة داخل المستشفى للمرضي.


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