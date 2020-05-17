عضو اتحاد الكرة يعلق على قرار مدبولي بشأن عودة الدوري

علق محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على التصريحات الصادرة اليوم، الأحد، من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن استئناف النشاط الرياضي.

وقال أبو الوفا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بعد إعلان الحكومة نيتها بالتفكير في عودة بدء النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل؛ فأصبح حتميًا التخطيط لموسم كروي جديد يبدأ سبتمبر القادم على مستوى جميع الدوريات المصرية بأقسامه الأربعة".

وأضاف "أن تبدأ الأندية من الآن الاستعداد للموسم الجديد.. وأي كلام غير ذلك سواء عن استكمال الدوري او اعلان بطل وتحديد الصاعدين والهابطين ستكون نتائجه كارثية ونكون كالنعامة التي خرجت تطلب قرنين عادت بلا أذنين".

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تدرس عودة فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب والنشاط الرياضي تدريجيا في منتصف يونيو المقبل.