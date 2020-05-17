تفاصيل اجتماع وزيرة الصحة لرسم خطة التعايش مع الفيروس

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك للتصدي لفيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19) ، وذلك بديوان عام وزارة الصحة، في إطار التعاون ودعم جهود الدولة والقطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان، إستشاري جراحة العظام والاصابات.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بدور هام مع الوزارة حيث استقبلت نزل الشباب 2800 مصاب بفيروس كورونا المستجد من الحالات البسيطة إكلينيكيًا، فضلاً عن استقبال أكثر من 6 آلاف من المصريين العالقين بالخارج، بنزل الشباب بمحافظات الجمهورية المختلفة كحجر صحي.