» الأزهر: تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى 21 يونيو

17 مايو 2020 - 10:00 م



أعلن فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو بدلًا من 31 مايو، وذلك في ضوء ما صدر اليوم من قرارات عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وصرح وكيل الأزهر بأن الأزهر يجري التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة وباء كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

