جمال شعبان يكشف سبب الوفاة المفاجئة لمرضي كورونا

17 مايو 2020 - 10:00 م

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن فيروس كورونا يصيب عضلة القلب ولهذا يموت بعض المصابين بالفيروس بشكل مفاجئ.



وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أنه عندما يتعب القلب يؤدي إلى احتقان في المخ والرئة وفقدان الشهية وضعف التركيز .