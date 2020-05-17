مصرفية: موافقة "النقد" على قرض مصر شهادة ثقة للاقتصاد

17 مايو 2020 - 11:10 م

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن التعاون بين مصر والبنك الدولي أمر قديم ويرجع لسنوات طويلة جدًا، وهناك ثقة كبيرة من البنك الدولي في مصر، بعدما نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيقها نجاحًا كبيرًا.



وتابعت "الدماطي"، خلال حوارها ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مصر كانت تقف على أرض صلبة عندما طلبت قرضًا من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا، ومن المتوقع حصول مصر على قروض أخرى بقيمة تصل لـ9 مليارات دولار من جهات أخرى لأن مصر في حاجة له، مشيرة إلى أن تجاوب صندوق النقد الدولي على قرض مصر يعطي شهادة ثقة للاقتصاد المصري.



ولفتت إلى أن الهدف من هذه القروض، تغطية الفجوات التمويلية التي حدثت بسبب تدعيم السوق بأكثر من 7 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا، مضيفة أن مصر قامت بتعديل الكثير من التشريعات الاقتصادية، وعملت على حكومة الكثير من المؤسسات، وهذا انعكس إيجابيا على تصنيف الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

