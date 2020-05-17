هذا ما قاله "الزعيم" عن الاحتفاء بعيد ميلاده الـ 80

17 مايو 2020 - 11:20 م

أعرب "الزعيم" الفنان عادل إمام سعادته الكبيرة بالحفاوة البالغة من الجمهور المصرى والعربى بذكرى عيد ميلاده الـ 80، قائلًا: "فرحان أووى وأشكر الجمهور وكل حاجة حلوة في بلدنا"، مضيفا إنه احتفل بعيد ميلاده الـ 80 مع أحفاده وأولاده وأصدقائه المقربين، مازحًا: "تباعد إيه!.. وكمامات إيه!.. يوم المحبة هتلاقى أصدقائى المحبين ليا، وبنضحك وننبسط ".



وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال عادل إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصري، مازحًا: "يعنى أنا اللى هحل الأزمة دى يا وائل... ياريت.. إننى اطبق العزل المنزلى".

