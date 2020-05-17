أمريكا.. إصابة 11 رجل إطفاء في انفجار بلوس أنجلوس

17 مايو 2020 - 11:40 م

أصيب 11 رجل إطفاء، في انفجار ضخم وقع خلال حريق بمركز تجاري في لوس أنجلوس، حسب ما أعلن مسؤولون محليون، الأحد.



ونقلت قناة "سي بي إس نيوز" المحلية عن المدير الطبي بإدارة مكافحة الحرائق في لوس أنجلوس، الدكتور مارك إيكشتاين، الذي يعمل في المستشفى وساعد في علاج المصابين قوله: "كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ بكثير".



وأضاف أن "الحالة الصحية للمصابين تتراوح بين الطفيفة إلى الخطيرة، 3 منهم بحالة حرجة، لكن من المتوقع أن ينجو الجميع".



وحول تفاصيل الحريق، قال إيريك سكوت قائد فرق الإطفاء في لوس أنجلوس، في تصريح صحفي، إن "فرق الإطفاء دعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو".



وأوضح أن "انفجارا كبيرا حدث ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة.

وكان الناطق باسم رجال الإطفاء نيكولاس برانغ، صرح أن نحو 230 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو، وسط مدينة لوس أنجلوس.



والمبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلا لبيع التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني.



وكان الانفجار قويا لدرجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.



وبهذا الخصوص، قال إيريك غارسيتي رئيس بلدية لوس أنجلوس، إن "إدارته تتابع الوضع عن كثب".

